No Man's Sky: disponibile la patch 1.24

Dopo il rilascio del corposoha oggi pubblicato una nuova patch per, che si aggiorna quindi alla sua versione 1.24. Si tratta di un update minore, volto a rettificare alcuni problemi di natura tecnica emersi con il Path Finder Update

Sono stati quindi corretti numerosi bug, crush e alcuni freeze che si verificavano nel mentre si esplorava lo spazio, ma è stato anche ottimizzato il sistema di illuminazione (permettendo così di migliorarlo su PS4), e sono state migliorate le performance quando attivo il framerate sbloccato. Per quanto riguarda prettamente la versione PC del gioco, è stato corretto un malfunzionamento legato ai prompt dello Steam Controller.

No Man's Sky è disponibile per PC e PS4. Per tutte le informazioni sul recente Path Finder Update vi rimandiamo a questo indirizzo.