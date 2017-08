No Man's Sky: disponibile l'update 1.3 'Atlas Rises', ecco tutti i dettagli

ha pubblicato il trailer ufficiale di Atlas Rises , il nuovo aggiornamento (1.3) didisponibile da oggi su PS4 e PC. L'update introduce molte novità, tra cui i portali per il teletrasporto, una nuova razza aliena e oltre 30 ore di nuovi contenuti per la storia.

L'update 1.3 si presenta davvero ricco sotto molti punti di vista, introducendo diverse novità in termini di gameplay, narrazione, missioni e comparto tecnico. Tanto per cominciare, Atlas Rises introduce una nuova razza aliena interdimensionale, la cui comparsa giustificherà la presenza dei Portali pensati per il teletrasporto rapido. A beneficiarne in modo particolare sarà la Storia, con oltre 30 ore di nuovi contenuti che andranno a raddoppiare la lore e le interazioni possibili con il mondo di gioco.

Migliorata anche la Mappa Galattica, per una navigazione più agevole che permetterà ai giocatori una progressione più chiara, tenendo traccia dei parametri di ricchezza, economia e conflitti che caratterizzano i vari sistemi stellari.

Arricchita la varietà e la qualità grafica dei Biomi Planetari, in modo da ampliare le possibili combinazioni di fauna e vegetazione presenti nei vari pianeti generati proceduralmente. In questo modo, durante il viaggio ci si potrà imbattere in località ancora più rare e dal feeling esotico man mano che si vi avvicina al centro della Galassia.

Aggiunto un nuovo sistema di Missioni che consentirà di acquisire nuove quest all'interno delle stazioni spaziali. Interagendo con un particolare NPC, infatti, si potranno ottenere incarichi di vario genere (come scansioni da effettuare, luoghi da esplorare, nemici da eliminare ecc.), ottenendo una nuova ricompensa al loro completamento.

Tra le caratteristiche più curiose dell'aggiornamento, segnaliamo una nuova modalità che introduce una sorta di attività Co-Op tra i giocatori. Visualizzati come delle sferette luminose fluttuanti, fino a 16 giocatori potranno vedersi e parlarsi esplorando insieme l'universo. L'interazione sarà limitata alla semplice chat vocale, ma Hello Games lo considera un primo passo verso una componente multiplayer vera e propria.

Introdotta anche una nuova classe di navicelle spaziali (classe S), oltre a diversi miglioramenti apportati ai combattimenti, al commercio, alle scansioni e alla qualità grafica del titolo. Per consultare il changelog completo potete visitare il sito ufficiale.