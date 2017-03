No Man's Sky: Hello Games ha avuto problemi economici durante lo sviluppo

Parlando ai microfoni di Ars Technica nel corso della Game Developers Conference di San Francisco,ha confessato che durante lo sviluppo disi è ritrovata a far fronte a numerosi problemi economici.

Il budget a disposizione per il progetto è infatti terminato molto in fretta e durante l'intera fase di sviluppo la società ha sofferto di mancanza di liquidità. Nonostante il supporto di Sony Interactive Entertainment per quanto il publishing su PlayStation 4, lo studio si è trovato nellsa difficile situazione di dover terminare il gioco nei tempi previsti per guadagnare denaro, senza però frenare la propria visione creativa.

No Man's Sky è stato pubblicato lo scorso mese di agosto e nonostante la tiepida accoglienza da parte della stampa, il gioco è riuscito a generare profitti, permettendo così a Hello Games di trovare il denaro necessario per finanziare ulteriori progetti. Il team inglese ha inoltre recentemente annunciato l'iniziativa Hello Labs, volta ad aiutare e supportare i piccoli sviluppatori indipendenti.