No Man's Sky: Hello Games sta spedendo delle misteriose cassette audio

Nelle scorse ore,, software house autrice del tanto discusso, ha spedito delle misteriose cassette audio ai moderatori della sezione reddit dedicata al suo gioco d'esplorazione spaziale.

Le cassette, numerate in ordine crescente da 1 a 16, contengono ognuna un lato A e un lato B, sui quali sono state incise sequenza di musica elettronica e messaggi apparentemente indecifrabii.

Diversi utenti si sono però messi all'opera, e con un ingegnoso meccanismo di ragionamento sono riusciti ad ottenere i primi risultati: analizzano con uno spettrografo la sezione B di ogni cassetta, si è ottenuto il codice "706s7274616p", a cui è stata in seguito applicata la sostituzione ROT13, da cui è stato poi formulato il codice "706f7274616c"; convertendo in ASCII il risultato, si ottiene infine la parola "Portal". Solo 3 di queste cassette sono state poste finora a questo tipo di analisi, ma in tutti i casi il risultato si è dimostrato il medesimo.

Secondo voi cosa potrebbe avere in mente Hello Games? Che tutto questo stia ad anticipare l'arrivo di un nuovo DLC per No Man's Sky?