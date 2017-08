No Man's Sky: in molti sono impressionati dalla nuova realizzazione dell'erba

Come testimoniano le immagini riportate in calce alla notizia, i nuovi Biomi Planetari permettono di ottenere ambientazioni più variegate, con un aumento generale della qualità grafica. Parlando nello specifico della realizzazione dell'erba, i giocatori in giro per il mondo sono rimasti notevolmente impressionati dai nuovi manti erbosi, decisamente più rigogliosi e lussureggianti che in passato.

Dang No Man's Sky's new grass looks #nice pic.twitter.com/pnTukPcgXm — Kirk Hamilton (@kirkhamilton) 12 agosto 2017

One of my favorite photos that I've taken in No Man's Sky. Dat grass was so fiiiiine bb pic.twitter.com/Xn2iL1EYH9 — Lisa Lionheart (@frog_cult) 14 agosto 2016