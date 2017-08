No Man's Sky: l'update 1.3 introdurrà il viaggio rapido e migliorerà la storia

Dopo i primi indizi trapelati con l'esperienza AR diha finalmente confermato l'arrivo dell'di. L'aggiornamento, in arrivo questa settimana, includerà il viaggio rapido attraverso i portali e migliorerà il comparto narrativo.

"L'update 1.3 verrà pubblicato questa settimana e sarà gratuito per tutti i giocatori di No Man's Sky. Lo abbiamo intitolato 'Atlas Rises'. L'aggiornamento migliorerà la storia principale del gioco e includerà l'abilità di spostarsi rapidamente tra le varie location attraverso i portali." scrive in una mail il boss di Hello Games Sean Murray.

L'aggiornamento 1.3 verrà rilasciato entro questa settimana, ma al momento non è stata ancora fornita una data precisa. La patch notes completa sarà pubblicata poco prima dell'update.