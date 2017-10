No Man's Sky: la nuova patch modifica il sistema di salvataggio

ha pubblicato nelle scorse ore la patch 1.38 di, con cui la software house indipendente è andata a modificare in maniera importante il sistema di salvataggio del suo space simulator procedurale.

Come viene specificato nel changelog dell'aggiornamento, i giocatori potranno ora salvare la propria partita in cinque slot differenti, ognuno dei quali potrà essere utilizzato per ogni specifica modalità di gioco. I salvataggi pre-esistenti, verranno distribuiti in questi nuovi slot.

Ma non solo: d'ora in avanti, ogni salvataggio avrà a sua volta due sotto-salvataggi, il primo dedicato a quelli automatici, ed il secondo a quelli manuali. Per qualsiasi problema riscontrato con il nuovo sistema, Hello Games vi invita a contattarla facendo richiesta a questo indirizzo.

La patch va inoltre a correggere una serie di bug ed imperfezioni e implementa alcuni piccoli accorgimenti di gameplay: qui trovate tutti i dettagli del caso. No Man's Sky è disponibile su PC e PlayStation 4.