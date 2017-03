ha reso disponibile la patch 1.23 di, ora disponibile per il download su PC e PlayStation 4. L'update pesa 1.96 GB su console e 135 MB su Windows e include vari bugfix per correggere problemi e glitch emersi con l'aggiornamento

Da segnalare come la patch aggiunga su PS4 una nuova opzione per bloccare il framerate a 30 fps, così da renderlo più stabile. Per il changelog completo con la lista di tutte le novità introdotte vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ricordiamo che Hello Games ha pubblicato la scorsa settimana il ricchissimo Path Finder Update che include nuove funzionalità e tantissime migliorie per arricchire l'esperienza di No Man's Sky.