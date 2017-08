No Man's Sky: osserviamo l'interazione fra giocatori introdotta con Atlas Rises

Nelle ultime oreè tornato sotto le luci dei riflettori grazie ad Atlas Rises , il nuovo aggiornamento gratuito pubblicato dache ha introdotto una lunga serie di novità.

Fra queste, troviamo anche ciò che lo studio considera un primo passo verso una modalità co-op vera e propria: adesso è infatti possibile incontrare e parlare con altri giocatori, visualizzandoli come delle sfere di luce fluttuanti. Grazie agli utenti di Reddit, che hanno postato alcune immagini sul sito, abbiamo ora la possibilità di osservare questa nuova caratteristica. A quanto pare, il colore varia in base alla nostra posizione: verde se siamo a bordo di un veicolo, blu se siamo a piedi. E voi avete già sperimentato le novità dell'ultimo update di No Man's Sky?