No Man's Sky per PS4 in offerta a 17,99 euro sul PlayStation Store

Fino a venerdì 5 maggio,per PlayStation 4 è in vendita a prezzo ridotto sul PlayStation Store: il gioco di Hello Games può essere acquistato a 17.99 euro, con uno sconto pari al 55% sul prezzo di listino.

L'offerta è valida per tutti gli utenti, anche per i non abbonati al servizio PlayStatiom Plus. Avete ancora poche ore per poter acquistare No Man's Sky a 17.99 euro, una cifra particolarmente contenuta. Ricordiamo che Hello Games ha recentemente pubblicato una serie di corposi aggiornamenti per il gioco e altri contenuti saranno resi disponibili nel corso dell'anno.