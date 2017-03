No Man's Sky: il prossimo aggiornamento arriverà questa settimana

Hello Games ha annunciato che il prossimo aggiornamento per No Man’s Sky sarà pubblicato gratuitamente nel corso di questa settimana. L’update Path Finder, precedentemente annunciato sul blog della compagnia, introdurrà un nuovo veicolo per l’esplorazione dei pianeti.

Nonostante le aspre critiche che hanno intaccato il lancio del simulatore spaziale di Hello Games, continuano gli sforzi della compagnia per migliorare ed arricchire l’esperienza di gioco. Lo sviluppatore ha voluto precisare che il feedback fornito dai giocatori è essenziale per loro, dichiarando che “il nuovo aggiornamento è il prossimo passo dell’avventura, e vuole dimostrare la rinnovata direzione intrapresa”.

In una recente intervista rilasciata ad Ars Technica, Sean Murray ha confessato che durante lo sviluppo del titolo il team ha avuto a che fare con diversi problemi economici.

No Man’s Sky è disponibile su PC e console PlayStation 4.