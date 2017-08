No Man's Sky: pubblicata la patch 1.33 su PC e PlayStation 4

ha pubblicato di recente la patch 1.33 di, disponibile ora su PC e PlayStation 4. Si tratta di un aggiornamento minore, che va a correggere alcune imperfezioni di gioco emerse dopo il lancio dell'update, ma non mancano nemmeno alcune piccole novità di gameplay.

Tra le aggiunte, troviamo l'abilità di scannerizzare le navi e qualsiasi tipo di veicolo; l'opzione per selezionare la temperatura in Gradi Celsius, Kelvin o Farhenheit a prescindere dal luogo in cui ci si trovi; le icone delle fazioni sulla mappa galattica; e molto altro ancora. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a consultare il changelog completo, che trovate a questo indirizzo.

No Man's Sky è disponibile per PC e PS4. Grazie all'update Atlas Rises, il titolo di Hello Games si è arricchito di moltissime novità: qui trovate tutti i dettagli al riguardo.