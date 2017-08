No Man's Sky: pubblicata la patch 1.34 su PC e PS4

A soli tre giorni dall' ultima patch si aggiorna nuovamente quest'oggi raggiungendo la sua versione 1.34.sta lavorando alacremente per cercare di correggere tutte le imperfezioni sorte in seguito all'introduzione delle numerose funzionalità di gioco arrivate in concomitanza del lancio di

L'update si limita a correggere diversi bug, come quelli relativi al Field of View della Photo Mode, all'editor del terreno, al motion blur che veniva erroneamente applicato durante i teletrasporti, alla disposizione delle icone nella mappa galattica, e molto altro ancora. Per tutte le informazioni riguardo a questa nuova patch, vi invitiamo a consultare il changelog completo.

No Man's Sky è disponibile ora per PC e PlayStation 4. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo a tutte le novità di gioco implementate con Atlas Rises.