No Man's Sky si aggiorna alla versione 1.32 su PC e PlayStation 4

ha da poco rilasciato una nuova patch per le versioni PC e PS4 di, titolo che da alcuni giorni si è arricchito con l'arrivo di, corposo aggiornamento gratuito che ha introdotto molteplici feature di gioco inedite.

Non sono mancati, però, nemmeno i bug sopraggiunti con il nuovo update: grazie alla patch 1.32, la maggior parte dei problemi riscontrati dai giocatori nel corso di questi giorni (legati agli slot cargo, alla progressione di alcune quest ecc.) dovrebbero essere stati risolti. La patch è inoltre obbligatoria onde continuare a usufruire delle neo-implementate funzionalità online. A questo indirizzo, potete dare un'occhiata al changelog completo.

No Man's Sky è disponibile per PC e PS4. Con l'arrivo di Atlas Rises, il titolo di Hello Games è tornato ad essere uno dei più giocati su Steam.