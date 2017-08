No Man's Sky torna ad essere uno dei titoli più giocati su Steam

Nelle ultime oreè tornato ad essere uno dei titoli più giocati su Steam, raggiungendo una nuova media di circa 8000 utenti attivi nello stesso momento. Gran parte del merito va sicuramente al nuovo aggiornamentopubblicato gratuitamente nella giornata di ieri.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, nella giornata di ieri No Man's Sky è rientrato tra i 100 titoli più giocati su Steam, con oltre 6000 giocatori attivi contemporaneamente (numero che mette il titolo a ridosso di altri giochi popolari sulla piattaforma come The Long Dark).

Stando alle statistiche emerse su Steamcharts, nelle ultime ore si sono raggiunti i 9000 utenti attivi, testimoniando che Atlas Rises ha riacceso l'interesse della community di Steam per No Man's Sky. Sicuramente un buon segno per il gioco di Hello Games.

Voi avete avuto modo di provare le novità introdotte con l'ultimo update?