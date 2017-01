No Man's Sky: strutture più variegate su PC grazie alla mod 'Alien Structures'

Il Foundation Update ha sicuramente rinvigorito, il titolo chesta cercando di risollevare dalle macerie delle pesanti critiche ricevute post-lancio, con una serie di aggiornamenti e migliorie.

Nonostante questo, anche dopo il sopracitato Foundation Update, il titolo ha sofferto nuovamente di una certa monotonia di fondo; così ci hanno pensato i modder su PC a rinnovare ulteriormente il titolo: la recente Alien Structures mod permette ai giocatori di costruire strutture più variegate e particolareggiate. La mod è ancora in versione Alpha, quindi problemi legati al clipping delle texture, o a fenomeni di pop-in sono facilmente riscontrabili. Essendo in fase preliminare, sono ancore molte le feature che la mod si propone di includere in futuro, tra cui una maggiore varietà e larghezza delle strutture, più interattività con le stesse, e molto altro. In calce all'articolo, potete dare uno sguardo agli screenshot diffusi dai modder.

No Man's Sky è disponibile ora per PC e PlayStation 4.