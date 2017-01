No Man's Sky è uno dei giochi più venduti del 2016 su Steam

Nonostante le numerose critiche e le tante polemiche relative alla qualità del gioco,ha riscosso un buon successo commerciale su PC, come testimoniato dalla classifica dei giochi più venduti del 2016 su Steam.

No Man's Sky è stato inserito da Valve nella sezione "Platino" della classifica, occupata dai titoli che si sono distinti per vendite particolarmente elevate. Il gioco condivide il piazzamento con rivali del calibro di Dark Souls III, The Witcher 3 Wild Hunt, Civilization VI, Total War Warhammer, Tom Clancy's The Division, XCOM 2, Rocket League e Grand Theft Auto V, solamente per citarne alcuni.

Si tratta senza dubbio di un buon risultato per il gioco di Hello Games, il team inglese dopo aver lanciato il Foundation Update a fine novembre ha promesso che continuerà a supportare il progetto con nuovi contenuti in arrivo nel 2017.