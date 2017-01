No More Heroes per Nintendo Switch non è un port; il gioco non arriverà nel 2017

Come specificato da, creative director presso, il nuovo episodio di, annunciato durante la presentazione di, non è un port, bensì un titolo totalmente nuovo.

Parlando a 4Gamer, Suda ha così dichiarato: "A dire la verità, quando ero sul palco, stavo per dire che non si tratta di un port, ma me ne sono completamente dimenticato...". Il director, inoltre, non è ancora pronto a svelare il titolo definitivo di questo nuovo episodio, e non ha voluto né confermare né smentire un No More Heroes 3. "Questo non posso ancora dirlo. Comunque, lo script sarà interamente scritto da me e, per la prima volta in 10 anni, sarò anche incaricato come director". Suda ha confermato anche la presenza di Yuusuke Kozaki nel progetto, le cui illustrazioni saranno però accompagnate anche da altri autori, questa volta. Parlando dello stato dei lavori, Suda dichiara di avere pronte le sole parti essenziali del plot, e che lo sviluppo vero e proprio è ora sul punto di incominciare, dopo che saranno prese le ultime decisioni su che tipo di game design adottare. Sebbene il 2017 coincida con il decimo anniversario della serie, è stato infine confermato che il titolo non arriverà nel corso di quest'anno.