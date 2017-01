Nobunaga's Ambition SOI e Romance of the Three Kingdoms 13 annunciati per Switch

ha annunciato chesaranno disponibili su Switch dal 3 marzo in Giappone, in contemporanea con il lancio della nuova console Nintendo.

Le versioni Switch dei due titoli citati includeranno anche il Power-Up Kit che apporta una serie di migliorie tecniche e un miglior bilanciamento del gameplay. Al momento, Koei-Tecmo non ha confermato l'arrivo di Nobunaga's Ambition Sphere of Influence e Romance of the Three Kingdoms XIII per Switch in Occidente, il publisher supporterà comunque supportando la nuova console Nintendo, come testimonia il lancio (in autunno) di Fire Emblem Warriors.