Nobunaga's Ambition: Taishi annunciato per PC, PS4 e Switch

Tramite le pagine dell'ultimo numero di Famitsu,ha annunciato ufficialmente, nuovo episodio della popolare serie strategica in arrivo su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Per il momento non ci sono purtroppo dettagli di alcun tipo su Nobunaga's Ambition: Taishi, maggiori informazioni dovrebbero arrivare dalla rivista cartacea in uscita giovedì nelle edicole giapponesi.

Nessuna conferma anche riguardo la possibile uscita occidentale del gioco, solitamente gli ultimi capitoli della serie Nobunaga's Ambition hanno raggiunto l'Europa e il Nord America con qualche mese di ritardo rispetto alla pubblicazione in Giappone. Anche in questo caso, Koei-Tecmo potrebbe agire allo stesso modo.