Noclip pubblica il documentario dedicato al mondo di The Witcher 3

Dopo il documentario sulla, Noclip ha pubblicato un nuovo video dedicato all'ambientazione di, permettendoci di conoscere qualche retroscena in più sullo sviluppo del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

A fondo pagina, invece, potete guardare un altro documentario di Noclip sui primi due capitoli di The Witcher, un interessante retrospettiva che farà molto piacere ai fan della saga. Ricordiamo che nei prossimi giorni arriveranno altri tre documentari dedicati alla serie GDR di CD Projeck RED: The Quests of Wild Hunt (lunedì 9 ottobre), Found in Translation (mercoledì 11 ottobre) e The Devil's in the Details (venerdì 13 ottobre).

