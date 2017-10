Noclip pubblica il documentario sulla localizzazione di The Witcher 3

Quinto e penultimo appuntamento con la serie di documentari a opera didedicati ae alla saga di. L’episodio pubblicato oggi, intitolato, è incentrato sulla localizzazione del gioco.

Nel filmato che trovate in apertura di notizia, della durata di circa mezzora, gli sviluppatori ci parlano delle varie fasi del processo di traduzione e adattamento, e delle scelte effettuate al fine di preservare il senso dei contenuti in tutte le versioni del gioco. Di seguito trovate la lista di tutte le puntate della serie con link annessi: The Story of CD Projekt, Remembering The Witcher 1 & 2,Creating the World of The Witcher 3, The Quests of Wild Hunt, Found in Translation e The Devil’s in the Details (in arrivo venerdì 13 ottobre).