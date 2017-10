Nella giornata di oggiha pubblicato sul proprio canale Youtube il primo di una serie di documentari dedicati ae alla saga videoludica di. La puntata di apertura, che trovate a inizio pagina, è interamente incentrata sulla storia dello studio polacco.

Noclip ha prodotto in totale sei episodi: The Story of CD Projekt (rilasciato oggi) Remembering The Witcher 1 & 2 (in arrivo mercoledì 4 ottobre), Creating the World of The Witcher 3 (in arrivo venerdì 6 ottobre), The Quests of Wild Hunt (in arrivo lunedì 9 ottobre), Found in Translation (in arrivo mercoledì 11 ottobre) e The Devil’s in the Details (in arrivo venerdì 13 ottobre). Come vi sembra la prima puntata?