ha annunciato un nuovo personaggio per il roster diper PlayStation 4: si tratta di, uno dei protagonisti dipronto a unirsi allo spin-off della saga.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà il prossimo 11 gennaio in Giappone e arriverà in Occidente il 30 dello stesso mese, al momento non è chiaro se Noctis sarà disponibile sin da subito o se arriverà in seguito come DLC scaricabile gratuitamente oppure a pagamento. Restiamo in attsa di maggiori comunicazioni da parte del publisher Square-Enix.