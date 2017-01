Nomura: attesa ancora lunga per Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3

, direttore dei progetti di, ha parlato dello sviluppo dei due giochi nel corso di un'intervista concessa al magazine giapponese Famitsu, soffermandosi in particolare sui tempi di attesa necessari prima che i lavori siano terminati.

Parlando dello stato attuale dei lavori per Kingdom Hearts 3, il direttore ha dichiarato che c'è ancora molto da fare. Alcuni dei mondi di questo nuovo capitolo non sono ancora stati annunciati e lo stato dello sviluppo di essi si trova nelle fasi iniziali, tanto che non è possibile mostrarli al pubblico attualmente.

Per quanto riguarda lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake, i tempi d'attesa sembrano essere altrettanto lunghi. Nomura afferma che il team sta lavorando costantemente nella produzione del gioco per incontrare le aspettative del pubblico, e ha intenzione di condividere maggiori informazioni al riguardo nel corso dell'anno, e mostrare i progressi in occasione di un certo evento. Purtroppo, il direttore ribadisce che manca ancora molto alla pubblicazione degli episodi del gioco, e si scusa con i fan che dovranno aspettare ancora un po' per il lancio di Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3.