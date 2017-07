Nomura: ecco come procede lo sviluppo di Kingdom Hearts 3 e FF VII Remake

Il nuovo gameplay trailer diha riportato il gioco sotto i riflettori, accendendo la curiosità dei fan impazienti nei confronti dello sviluppo del gioco. Dopo essere stato intervistato da diversi magazine internazionali, il direttore del progettoha risposto alle domande della rivista giapponese Famitsu.

Tetsuya Nomura ha parlato anche di come procedono i lavori di Final Fantasy VII Remake, attesissimo titolo al quale è attualmente al lavoro. Di seguito, ecco riassunte le dichiarazioni dello sviluppatore giapponese.

Riguardo a Kingdom Hearts 3, Nomura non ha voluto precisare esattamente in quale periodo del 2018 il gioco uscirà, invitando i fan a seguire i prossimi sviluppi. Inoltre, ha svelato che gli sarebbe piaciuto inserire un mondo ispirato a Toy Story già in Kingdom Hearts 2, e che le trattative erano già in corso da molto tempo. Lo staff di Toy Story è rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità grafica dei personaggi riproposti nel gioco. Tuttavia, il designer ha specificato che in questo nuovo capitolo ci saranno meno mondi Disney rispetto al precedente, ma essi saranno di dimensioni molto maggiori.

Parlando di Final Fantasy VII Remake, il direttore ha preferito non sbilanciarsi troppo, e non ha fornito particolari dettagli. Sappiamo che al momento lo sviluppo si sta spostando verso un team interno di Square Enix, e Nomura ha rivelato che in alcune sezioni, lo sviluppo del gioco è a un livello più avanzato rispetto ai lavori su Kingdom Hearts 3, in particolare nelle cutscene, tuttavia è improbabile che il team decida di condividere informazioni più precise prima che il passaggio venga completato. Secondo Nomura, le persone più informate riguardo a Final Fantasy VII Remake sono Naoki Hamaguchi, che dirige il progetto, e Tai Yasue. Essendo impegnato su diversi titoli, Nomura non fa parte delle stesse divisioni lavorative dei due colleghi, dunque non sta supervisionando il progresso. Tuttavia, ha affermato di essere al lavoro su altri progetti, dei quali non può ancora rivelare nulla.