Nomura prepara nuovi annunci: novità per Kingdom Hearts 3 e FF VII Remake?

L'ultimo numero del settimanale Famitsu include un'intervista con l'artista koreano Hyung-tae Kim e con il director di: Tetsuya Nomura.

Nel mentre la maggior parte dell'intervista verte sulle visioni artistiche e sul modus operandi dei due creativi, è interessante ciò che Nomura ha affermato durante le battute finali. Per quanto ultimamente ci siano state novità per il solo Dissidia Final Fantasy NT, il director nipponico assicura di avere in serbo tante nuove sorprese per i fan - invitati, per questo motivo, ad attendere dei nuovi annunci.

Nessun indizio particolarmente preciso viene lasciato, quindi, ma è plausibile che Nomura si riferisca qui a novità in arrivo per Kingdom Hearts III e/o Final Fantasy VII Remake, di cui non conosciamo ancora la data di lancio del primo episodio. Per quanto vaghe, sono certamente parole interessanti, specialmente considerando che a dicembre si terrà la nuova edizione della PlayStation Experience.