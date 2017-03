Nomura svela nuovi dettagli su Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy VII Remake

Durante il MAGIC 2017 di Monaco,ha mostratocon delle nuove immagini. Prendendo spunto da questi screenshot, il director nipponico ha rivelato maggiori dettagli sui due attesi titoli durante un'intervista rilasciata al settimanale Famitsu.

Per quanto riguarda Kingdom Hearts 3, Nomura ha dichiarato che il Rock Troll che abbiamo visto combattere contro Sora nella città di Tebe, sarà solo un mid-boss, e non farà parte di una boss battle vera e propria.

È stato confermato che i Keyblade presenteranno due tipi di trasformazione, ma questo non vuol dire che ci sarà sempre una netta divisione fra attacco e difesa nel momento in cui l'arma verrà trasformata (il Keyblade mostrato nei precedenti trailer, infatti, poteva trasformarsi in un paio di balestre e in un bazooka). Non è stato invece dichiarato nulla sul misterioso comando "Link" presente nel menù di gioco.

L'immagine di Final Fantasy VII Remake mostrata durante il MAGIC 2017 mostrava un Cloud in copertura dietro ad un riparo. Nomura ha così commentato al riguardo: "La versione originale aveva gli incontri casuali, che facevano parte dell'immaginazione. Ma, dato che questo è un titolo senza soluzione di continuità, e che puoi vedere il percorso che hai imboccato, ho deciso che fosse necessario per restituire un senso di realismo". Nomura ha comunque confermato che il giocatore sarà libero di prediligere un approccio più aggressivo e decidere di agire senza sfruttare eccessivamente le coperture.

Parlando dei combattimenti, il director ha dichiarato che l'ambiente circostante sarà di cruciale importanza, e che le arene porteranno spesso il giocatore ad alternare il controllo su Cloud e Barret. È stata inoltre confermata la distruttibilità ambientale.

Nomura ha infine invitato i fan ad essere ancora pazienti, finché Square-Enix non sarà pronta a comunicare maggiori dettagli per due dei suoi più importanti titoli attualmente in sviluppo.