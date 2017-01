Shin Megami Tensei per Switch: la localizzazione occidentale non è confermata

Durante l'evento di presentazione di, un nuovo capitolo diper la nuova console della grande N è stato annunciato, scatenando la gioia di tutti gli appassionati della saga. Tuttavia, come rivelato da, la localizzazione del titolo in Occidente non è ancora confermata.

"Al momento, Atlus USA non possiede alcuna informazione riguardo alla localizzazione di questo titolo, ma abbiamo comunque voluto presentarlo al pubblico occidentale. Un annuncio formale verrà diffuso in futuro, nel caso la localizzazione venisse confermata". Ricordiamo che Nintendo Switch sarà region-free, quindi il titolo sarà fruibile in tutto il mondo, anche nel caso la localizzazione occidentale non si dovesse concretizzare. Tuttavia, l'ostacolo rappresentato dalla lingua giapponese potrebbe allontanare parecchi giocatori europei e nord americani dall'acquisto del titolo.

Il nuovo capitolo di Shin Megami Tensei, denominato provvisoriamente Shin Megami Tensei: Brand New Title, è atteso su Nintendo Switch. Al momento non disponiamo ancora di una data di lancio, ma un primo trailer è già stato pubblicato alcune ore fa da Atlus.