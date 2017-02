Non sono previsti nuovi contenuti per Star Wars Battlefront

Rispondendo a una domanda su Twitter,ha confermato che al momento non sono previsti nuovi contenuti per. Il supporto al gioco è terminato e gli sviluppatori pubblicheranno solamente patch e bugfix correttivi in caso di necessità.

Il supporto a Star Wars Battlefront si è esaurito alla fine dello scorso anno con il DLC dedicato a Rogue One: A Star Wars Story, pubblicato a dicembre in contemporanea con l'uscita del film nelle sale. DICE è impegnata al momento sui futuri DLC di Battlefield 1 e su Star Wars Battlefront 2, titolo in uscita a fine anno insieme a Star Wars: Episode VIII The Last Jedi.