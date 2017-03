Nonostante il sapore disgustoso, i cani sembrano gradire le cartucce di Switch

Come emerso nei giorni scorsi, le cartucce dihanno unha trattato le schede con una vernice speciale in modo da rendere la plastica disgustosa e impedire che bambini e animali siano tentati da metterle in bocca. In realtà però questa precauzione non sembra aver dato i suoi frutti...

Le foto diffuse da AllGamesDelta non sembrano lasciare spazio a dubbi: nonostante il pessimo sapore, il cane dell'autore degli scatti sembra aver gradito particolarmente la cartuccia di 1-2-Switch, tanto da utilizzarla per uno dei suoi pasti principali. In ogni caso, vi consigliamo di tenere le schede gioco lontano dalla portata di animali e bambini, inoltre vi suggeriamo di non provare ad assaggiarle...