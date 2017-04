Nordic Game Awards 2017: tutte le nomination

Sono state annunciate le nomination per i Nordic Game Awards 2017, evento che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 17 al 19 maggio prossimi. Tra i giochi in lizza nelle varie categorie trovano spazio titoli come

Gioco dell'anno

Battlefield 1, EA DICE (SE)

Clash Royale, Supercell (FI)

Hitman, IO Interactive (DK)

Inside, Playdead (DK)

Owlboy, D-Pad Studio (NO)

Tom Clancy's The Division, Massive Entertainment (SE)

Gioco portatile dell'anno

Clapper, Bridgeside Interactive (SE)

Mekorama, Martin Magni (SE)

Space Marshals 2, Pixelbite Games (SE)

Twofold Inc., Grapefrukt Games (SE)

Clash Royale, Supercell (FI)

Miglior tecnologia

Battlefield 1, EA DICE (SE)

EVE Valkyrie, CCP (IS)

Hitman, IO Interactive (DK)

Inside, Playdead (DK)

Tom Clancy’s The Division, Massive Entertainment (SE)

Miglior game design

Battlefield 1, EA DICE (SE)

Hitman, IO Interactive (DK)

Inside, Playdead (DK)

Owlboy, D-Pad Studio (NO)

Tom Clancy’s The Division, Massive Entertainment (SE)

Miglior audio

Battlefield 1, EA DICE (SE)

Hitman, IO Interactive (DK)

Inside, Playdead (DK)

Owlboy, D-Pad Studio (NO)

GoNNER, Art in Heart (SE)

Miglior gioco per famiglie

Clapper, Bridgeside Interactive (SE)

Fuzzy House, Fuzzy House (DK)

Mussila: Musical Monster Adventure, Rosamosi (IS)

Stikbold! A Dodgeball Adventure” Game Swing (DK)

TOCA Hair Salon 3, Toca Boca (SE)

Miglior debutto

Clapper, Bridgeside Interactive (SE)

Manual Samuel, Perfectly Paranormal (NO)

Stikbold! A Dodgeball Adventure, Game Swing (DK)

Through the Woods, Antagonist (NO)

GoNNER, Art in Heart (SE)

Miglior comparto artistico

Battlefield 1, EA DICE (SE)

GoNNER, Art in Heart (SE)

Inside, Playdead (DK)

Owlboy, D-Pad Studio (NO)

Unravel, Coldwood Interactive (SE)

Una giuria composta da esperti del settore operanti in Nord Europa si riunirà e assegnerà i premi il 19 maggio durante il Nordic Game Festival 2017.