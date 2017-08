Norman Reedus: Hideo Kojima è un genio e un visionario

Parlando ai microfoni di CNET , Norman Reedus ha espresso tutta la sua ammirazione per Hideo Kojima, definendolo un genio e un autentico visionario. L'attore rimase particolarmente colpito durante un incontro al Comic-Con, quando il game director gli mostrò i progressi raggiunti su

"È un genio. È venuto al Comic-Con di San Diego, e aveva alcune cose sul suo iPad che voleva mostrarmi. Ero seduto in un piccolo ristorante, ed entrambi avevamo gli occhi puntati sul suo iPad. Quando ho visto le sue ultime creazioni sono rimasto quasi stordito. Pensavo: 'Qualunque cosa tu voglia fare, facciamola. Non so nemmeno di cosa stai parlando. È irreale'." dichiara Norman Reedus.

Per chi non lo conoscesse, Norman Reedus è uno dei volti noti della serie TV di The Walking Dead, dove interpreta il ruolo di Daryl Dixon. Insieme a un'altra celebrità come Mads Mikkelsen, l'attore prenderà parte al cast di Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima dopo la rottura con Konami.

Non è la prima volta che le persone coinvolte nel progetto manifestino un certo stupore di fronte alla cripticità del gioco. Infatti, quando Hideo Kojima ha presentato Death Stranding al suo team, nessuno era riuscito a capire di cosa si trattasse esattamente. La curiosità attorno al progetto non può che continuare a crescere.

Ricordiamo che Death Stranding è atteso in esclusiva per PalyStation 4, ma al momento è ancora sprovvisto di una data di lancio indicativa.