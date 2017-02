La software house indipendenteha annunciato cheè ora disponibile in Early Access su Steam. Per celebrare l'annuncio, è stato pubblicato il trailer di lancio del gioco, che vi proponiamo in apertura di articolo.

Northgard è un gioco di strategia, il cui comparto narrativo si basa sulla mitologia norrenna. Il giocatore controllerà un clan di guerrieri vichinghi nel mentre si avventurerà nella conquista di un misterioso continente appena scoperto.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in testata, ricordiamo che Northgard è disponibile ora su PC (via Steam). Fino al primo marzo, è possibile beneficiare di uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto.