Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti ad Agosto 2017

Il geuppoha diffuso i dati di vendita hardware e software di agosto 2017 relativi al mercato americano: scopriamo così che il mese scorsoè stata la console più venduta negli Stati Uniti, superando PlayStation 4 e Xbox One.

Non ci sono purtroppo dati più precisi a riguardo ma per Nintendo si tratta senza dubbio di un risultato positivo. Nel mese di agosto, il volume di affari generato dal business dei videogiochi si è assestato sui 568 milioni di dollari, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La vendita di giochi reetail è calata del 2% mentre sul fronte hardware si registra una perdita del 6%. In crescita invecee le vendite di accessori (+10%) guidata in larga parte da controller per Xbox One, Switch e carte prepagate.

Di seguito, la Top 20 americana di agosto 2017:

1 - Madden NFL 18

2 -Grand Theft Auto V

3 - Uncharted L'Eredità Perduta

4 - Splatoon 2

5 - The Legend of Zelda Breath of the Wild (vendite digitali escluse)

6 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege

7 - Mario Kart 8 (vendite digitali escluse)

8 - Call of Duty Modern Warfare Remastred

9 - Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

10 - Overwatch (escluse le vendite di Battle.net)

11 - Injustice 2

12 - Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

13 -Minecraft

14 - For Honor

15 - Call of Duty Black Ops III

16 - Agents of Mayhem

17 - Forza Horizon 3

18 - Battlefield 1

19 - NBA 2K17

20 - UFC 2

Madden NFL 18 debutta al primo posto della classifica, seguito da GTA V (alla quarantanovesima settimana di presenza) e Uncharted L'Eredità Perduta. Agosto è stato un mese di grandi uscite sul fronte digitale per questo titoli come Sonic Mania e Hellblade Senua's Sacrifice non figurano in classifica. Assente inoltre Mario + Rabbids Kingdom Battle poichè uscito troppo tardi (29 agosto) per poter elaborare i dati di vendita.