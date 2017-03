Numeri da record per il Let's Play di Roma

: Siamo al secondo giorno di Let’s Play , il Festival del videogioco di Roma (dal 15 al 19 marzo presso le Ex Caserme Guido Reni) ed è già record! Sono state tantissime, nella giornata di inaugurazione, le persone che hanno partecipato all'evento, che con i suoi 30 mila metri quadrati presenta un'offerta videoludica unica nel panorama nazionale.

Parliamo di oltre 350 console giocabili, dal retrogaming fino alle ultime novità: si parte da più di 180 console tra PlayStation 4 e Xbox One, fino ad arrivare a ben 29 Nintendo Switch, la console di Nintendo lanciata sul mercato lo scorso 3 marzo e che è già un successo mondiale. Ma non finisce qui, perché alle numerose console disponibili, si aggiungono anche 101 PC, dei quali 91 utilizzati proprio per le ultime novità sul mercato e per i numerosi tornei organizzati.

Sono infatti oltre 50 i titoli giocabili che, tra 3 anteprime e 10 novità, sapranno sicuramente far felice ogni tipo di videogiocatore. A titoli come Little Nightmares, Tekken 7, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Gran Turismo Sport, si aggiungono anche più di 30 titoli realizzati dagli sviluppatori indipendenti. Il tutto circondato da periferiche all’ultimo grido come i 13 visori per la realtà virtuale PlayStation VR disponibili all’interno dello stand PlayStation e oltre 37 visori per pc disponibili nelle diverse postazioni di gioco.

Ma Let’s Play non è solo gioco: all’aspetto videoludico si aggiunge anche la parte istituzionale. I panel, che si susseguono numerosi nel corso della giornata, offrono più spunti per parlare di cultura del videogioco a 360°. Il Festival del videogioco ha accolto infatti anche numerose figure del panorama politico nazionale, come il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, o il Viceministro dell’economia Enrico Morando.

Insomma, non ci sono più scuse: Let’s Play è l’evento per i videogiocatori da non perdere per questa stagione!