Nuove immagini e dettagli per Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey

ha da poco aggiornato il sito web ufficiale di, aggiungendo nuovi screenshot tratti dal gameplay, artwork e dettagli riguardo alla trama e ai personaggi, per permettere al pubblico di dare uno sguardo più approfondito al titolo attualmente in sviluppo esclusivamente per Nintendo 3DS.

Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey è un remake di Shin Megami Tensei: Strange Journey, originariamente uscito nel 2009. Questa versione contiene un finale aggiuntivo ed un nuovo personaggio giocabile.

Potete trovare le immagini pubblicate da Atlus riportate nella galleria in calce alla notizia, ricordiamo che Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey uscirà entro l'autunno 2017 in Giappone, mentre al momento, purtroppo, non è ancora stato confermato l'arrivo del gioco anche nel nostro Paese, ma restiamo in attesa di saperne di più. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.