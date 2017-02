Nuove immagini esclusive per Breath of the Wild dal magazine Gameinformer

Il numero di marzo della rivista Gameinformer è in gran parte dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. All’interno del magazine sono state pubblicate alcune immagini di gioco inedite, che mostrano Link alle prese con nuovi personaggi e ambientazioni.

Le immagini valgono più di mille parole, ed ecco, dunque, che Gameinformer svela nuovi dettagli di gioco attraverso una galleria di screenshot, consultabile seguendo questo collegamento. Durante le tempeste bisognerà fare attenzione ai fulmini che cadono dal cielo, ed è consigliabile rimuovere dal proprio equipaggiamento ogni arma e oggetto metallico per non venire colpiti. Nella schermata successiva vediamo l’Eroe del tempo alle prese con due ossuti ma robusti nemici: se fatti cadere durante il combattimento, Link potrà impossessarsi delle loro possenti armi, aumentando le probabilità di successo.

Sebbene nelle demo mostrate prima della pubblicazione non vi è stata traccia dei caratteristici dungeon, un’immagine conferma che ognuno di essi ospiterà, come da tradizione, un boss che richiederà una buona dose d’ingegno per essere sconfitto. Uno scatto che ritrae Link a cavallo in una location innevata riporta una didascalia che sembra mitigare una delle maggiori preoccupazioni attorno al primo vero open-world di Nintendo, e recita: “Il mondo di gioco è pieno di meraviglie. Nonostante questa sia la versione di Hyrule più grande di sempre, il nuovo titolo di Zelda è ricco di attività”.

L’ultima immagine di questa esclusiva galleria propone un volto noto: Beedle, il commerciante ambulante comparso per la prima volta in The Legend of Zelda: The Wind Waker farà la sua comparsa anche nella nuova avventura di Link. The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo in contemporanea con la nuova console Nintendo Switch, e sarà disponibile anche per Wii U.