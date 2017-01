Nuove immagini in alta definizione per Valkyria Revolution

Si avvicina il lancio giapponese die di conseguenzasta pubblicando in rete dettagli, filmati e immagini per presentare il gioco al pubblico. Di recente, la compagnia ha diffuso degli screenshot in alta definizione che mostrano i diversi personaggi del cast in giro per la città di Elsinore.

Potete trovare le immagini pubblicate da Sega riportate nella galleria in calce alla notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Valkyria Revolution sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 19 gennaio, mentre arriverà nel nostro paese entro il 2017, nei formati PS4, PS Vita e Xbox One.