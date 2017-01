Nuove immagini per Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight

Bandai Namco ha condiviso una nuova serie d’immagini ad alta risoluzione per Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight, esclusiva PlayStation 4 e PlayStation Vita. Gli screenshot, oltre che a sequenze di gameplay, mostrano in dettaglio alcuni dei personaggi delle due serie presenti del gioco.

I protagonisti di Accel World potranno utilizzare l’abilità Acceleration per sorprendere i nemici con attacchi improvvisi, mentre “high jump” permetterà ai giocatori di utilizzare i movimenti aerei, utili per sconfiggere alcuni mostri volanti. I personaggi di Sword Art Online saranno in grado di volare liberamente e, in caso di pericolo, di raggrupparsi per sferrare attacchi combinati. Grazie allo scambio delle armi, potranno inoltre variare i loro attacchi in combattimento. Infine, con le immagini che trovate in calce alla notizia, il publisher ci da un assaggio della modalità PvP e co-op, dove i giocatori avranno la possibilità di sfidarsi e ricevere ricompense in-game.

Attualmente l’uscita di Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight è prevista per il 16 marzo in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita, e non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo del titolo in occidente.