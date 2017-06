Quattro nuove immagini per Attack on Titan 2 Future Coordinates

L'ultimo numero di, nota rivista videoludica giapponese, include alcune immagini di, sequel di, in sviluppo esclusivamente per Nintendo 3DS.

Trovate le immagini in questione nella galleria in calce. Il titolo presenterà una grafica migliorata, un maggior numero di elementi secondari in ogni modalità e nuove acrobazie. Lo story mode sarà basato sulla seconda serie animata (che a breve giungerà alla sua conclusione), mentre la modalità World Mode supporterà la co-op fino a 4 giocatori e permetterà agli utenti di creare il proprio personaggio. Attack on Titan 2 Future Coordinates uscirà in Giappone nel 2017, nessuna conferma riguardo un eventuale arrivo in Occidente.