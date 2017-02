Nuove immagini per Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Crash sta per fare il suo ritorno su PlayStation 4 con Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, e sebbene non si tratti di un nuovo capitolo - come molti fan si sarebbero augurati - nel corso di quest’anno sarà possibile rivivere le tre avventure originali uscite su PlayStation del marsupiale più famoso dei videogiochi.

Grazie ad alcuni nuovi screenshot di gioco, possiamo dare uno sguardo ai progressi della collection sviluppata da Vicarious Visions, che sembra voler saziare la fame di nostalgia dei giocatori facendo attenzione ad ogni minimo particolare. La galleria di immagini, consultabile in calce alla notizia, ritrae Crash nell’avventura Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, secondo capitolo dell’amatissima trilogia.

Al momento non è ancora stata definita una data di lancio per Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, ma un rivenditore finlandese ne avrebbe indicato l’uscita per maggio 2017.