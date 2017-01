Nuove immagini per la maschera a grandezza naturale di Majora's Mask

Sin dall’uscita di The Legend of Zelda: Majora’s Mask, l’omonima maschera è riuscita a catturare l’attenzione dei fan della saga grazie al suo alone di mistero. Come anticipato alla fine dello scorso anno, First 4 Figures, azienda specializzata nella realizzazione di collectibles di alta qualità, ne produrrà una versione a grandezza naturale.

La compagnia ha oggi svelato la replica in tutto il suo splendore, annunciandone due varianti: la Exclusive Edition, che si illumina, e la Standard Edition. Entrambe le maschere sono alte circa 64 cm, dimensione ritenuta “reale” da First 4 Figures, e saranno vendute al costo di 354,99 $ la Standard e 384.99 $ la Exclusive. Il produttore ha già aperto i preordini sul suo sito internet ufficiale con la possibilità di scegliere diverse tempistiche di spedizione.

Potete dare uno sguardo alla statua nelle immagini proposte in calce alla notizia, e vi ricordiamo che il capolavoro originariamente uscito su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, è disponibile su Wii U in formato Virtual Console e in edizione con grafica aggiornata su Nintendo 3DS.