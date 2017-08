Arrivano dalle pagine di Famitsu nuove immagini (e artwork) del remake di, conosciuto in Occidente come. Gli screenshot permettono di dare uno sguardo ai personaggi, ai dungeon e alle ambientazioni, nonchè alla nuova UI, ridisegnata per risultare più chiara e meno confusionaria.

Lo sviluppo di Secret of Mana è attualmente completo al 65%, il lancio è previsto per il 14 febbraio 2018 su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (via Steam). Uscito originariamente nel 1993 su Super Nintendo, Secret of Mana è uno dei JRPG più popolari dell'era 16-bit, che si prepara a vivere ora una nuova giovinezza grazie a questo remake per PC e console.