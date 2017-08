Lo studio cineseha pubblicato nuovi screenshot di, titolo annunciato durante il ChinaJoy dello scorso weekend, salito agli onori della cronaca per la notevole somiglianza (concettuale e stilistica) con la serie

Le immagini permettono di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni, alle armi e ai nemici che incontreremo durante l'avventura, tra cui un boss ispirato a uno dei Colossi di Shadow of the Colossus.

Sinner Sacrifice for Redemption sarà disponibile in Europa nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, maggiori dettagli non sono noti al momento.