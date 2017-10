Nuove immagini per Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster

Quest'oggi,ha dato il via ai pre-order in Giappone persu. In aggiunta, sono stati condivisi alcuni screenshot che vi proponiamo alla fine della notizia.

Stando a quanto riportato dallo store giapponese, il gioco costerà 2,800 ¥, che al cambio attuale equivalgono a poco più di 21,00 €. I giocatori che effettueranno il pre-ordine riceveranno inoltre un tema dinamico per la loro PlayStation 4, un set di avatar e uno sconto del 10%. Al momento non è dato sapere se le stesse condizioni varranno anche per un'eventuale pubblicazione occidentale che, ricordiamo, non è ancora stata confermata.

Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster uscirà sul PlayStation Store giapponese il 28 novembre 2017, e in seguito sarà pubblicato anche su PC.