Nuove immagini per The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3

Nella giornata di oggi,ha pubblicato, tramite le pagine del settimanale Famitsu, una nuova galleria di immagini dedicate, nuovo capitolo della serie in arrivo su PS4 in Giappone il 28 settembre.

Gli screenshot, che purtroppo non presentano una qualità ottimale essendo scannerizzati, ritraggono diversi personaggi del titolo, fra alcuni volti conosciuti e new entry: Campanella, Enforcer No. 0, McBurn, Ines ec Ennea sono solo alcuni di questi.

Lasciandovi alla visione delle immagini che trovate in basso, ricordiamo che The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 sarà disponibile su PS4 in Giappone il prossimo 28 settembre. Qui trovate un video gameplay del gioco catturato off-screen.