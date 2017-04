Nuove immagini per Under Night In-Birth Exe:Late[st]

Come ogni mercoledì, Famitsu ci offre nuove immagini e approfondimenti dedicati ai giochi più attesi dai videogiocatori giapponesi. Sull'ultimo numero, è stato annunciato ufficialmente, il picchiaduro targato French-Bread, con tanto di screenshot al seguito.

Si tratta di una versione aggiornata di Under Night In-Birth Exe: Late e sarà il primo capitolo della serie ad approdare anche su Playstation 4 e PS Vita. Nella galleria a fine notizia potete dare un'occhiata alle prime immagini del gioco che ci mostrano il protagonista Hyde Kido e il nuovo personaggio Enkidu. Segnaliamo che trattandosi di scan presentano una bassa definizione e dunque non rappresentano la qualità del prodotto finale. Under Night In-Birth Exe:Late[st] uscirà in Giappone entro la fine dell'anno. Per il momento non abbiano nessuna conferma riguardo un eventuale lancio in Europa e Nord America.