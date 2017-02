Nuove immagini e video gameplay per Dark Souls 3: The Ringed City

ha pubblicato da poco nuove immagini e un video gameplay per, secondo e ultimo DLC diin arrivo il mese prossimo, condividendo con il pubblico anche alcune informazioni e dettagli su questa espansione finale, che dovrebbe terminare il ciclo narrativo della serie.

Il filmato e le immagini che potete trovare in calce alla notizia mostrano chiaramente che anche questa nuova espansione di Dark Souls 3 sarà piena di nemici temibili e pericoli nascosti, con prove forse anche più severe rispetto a quelle precedenti, e non mancheranno delle boss fight che richiederanno una salda strategia da parte del giocatore. Inoltre, verranno implementati nuovi equipaggiamenti, armi, magie, miracoli e stregonerie, oggetti e arene per il PvP.



Ricordiamo che The Ringed City sarà disponibile a partire dal prossimo 28 marzo, questo secondo DLC è incluso nel Season Pass di Dark Souls 3 insieme ad Ashes of Ariandel, ma può anche essere acquistato separatamente. Per maggiori dettagli e informazioni al riguardo, vi rimandiamo alla nostra anteprima.