Nuove informazioni su Dragon Quest 11 arriveranno il 6 marzo

Il prossimo numero della rivista giapponeseconterrà uno speciale dedicato a. Il magazine sarà disponibile dal prossimo 6 marzo, dovremo quindi aspettare poco più di dieci giorni per avere nuove informazioni sul gioco.

Dragon Quest XI è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Nintendo 3DS e Switch, il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2017, attualmente Square-Enix non ha rivelato la data di lancio ma secondo alcuni rumor il gioco sarebbe atteso tra l'estate e l'inizio dell'autunno in Giappone. Nessuna conferma per quanto riguarda invece l'eventuale pubblicazione in Europa e Nord America.